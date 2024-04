Inter scudetto - il capolavoro di Inzaghi

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pubblicato il 22 Aprile, 2024 (Adnkronos) – L’ha conquistato il suo 20esimoe la seconda stella, proprio nel derby contro il Milan, un 2-1 con i gol di Acerbi e Thuram in occasione del posticipo della 33esima giornata di campionato. Trionfo con 5 turni di anticipo sulla fine della stagione, con una cavalcata che non ha visto cedimenti. Unper il tecnico nerazzurro Simoneal suo primo. Il tecnico piacentino, classe 1976, è cresciuto nel mondo del calcio come attaccante all’ombra del fratello più famoso Filippo, ha iniziato la sua carriera da allenatore nel settore giovanile della Lazio nel 2010. La carriera da tecnico ha però messo in mostra le sue doti tecnico-tattiche e di comunicazione con lo spogliatoio. Dopo essere passato a ...

L'Inter è campione d'Italia. I nerazzurri, superando a San Siro per 1-2 il Milan grazie alle reti di Acerbi e Thuram (vano, per il Diavolo, il gol nel finale di Tomori), hanno matematicamente conquistato il ventesimo titolo della loro storia. Un trionfo arrivato con cinque giornate di anticipo e... (today)

L` Inter è campione d`Italia per la ventesima volta nella sua storia. Una cavalcata magnifica per gli uomini di Simone Inzaghi, che hanno conquistato... (calciomercato)

L’unico limite del passato che ancora non ha superato è la paura dei cartellini gialli, visto che contro il Napoli i due calciatori ammoniti prima del 90? (Pavard e Barella) sono stati entrambi sostituiti immediatamente. Per il resto Simone Inzaghi è tutto un altro allenatore rispetto a quello che nel 2016 prese le redini della Lazio dopo l’esonero di Stefano Pioli. E lo Scudetto – il primo della sua carriera e il 20esimo della storia ... (sportface)

Inter, Pavard talismano dello scudetto: è la sua "mezza stella" personale - Cosa vuoi che sia un titolo in più per uno abituato a vincerli in sequenza al Bayern Monaco Quanto potrà mai contare per chi, con questo all’Inter, allunga la sua striscia personale a 5 campionati ...sport.sky

Inter, pagelle scudetto: Lautaro Mvp, Dimarco attaccante aggiunto. Barella-Bastoni da urlo, Inzaghi nella storia come il Mago Herrera - L'Inter batte il Milan nel derby e conquista lo scudetto. Non poteva esserci epilogo migliore, come la scenaggiatura di un film: vincere lo scudetto della seconda stella contro i ...leggo

Lautaro in lacrime dopo Milan Inter: “Adesso è tutto nostro” - Comincia la festa scudetto per l’Inter. Capitan Lautaro Martinez si emoziona davanti alle telecamere dopo la vittoria nel derby. Inizia la festa scudetto in casa Inter. La squadra nerazzurra si laurea ...spaziointer