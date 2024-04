Inter scudetto - il capolavoro di Inzaghi

(Di lunedì 22 aprile 2024) (Adnkronos) – L’ha conquistato il suo 20esimoe la seconda stella, proprio nel derby contro il Milan, un 2-1 con i gol di Acerbi e Thuram in occasione del posticipo della 33esima giornata di campionato. Trionfo con 5 turni di anticipo sulla fine della stagione, con una cavalcata che non ha visto cedimenti. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Nel ventesimo Scudetto dell' Inter sono tanti i giocatori decisivi ma l'uomo copertina non può che essere Lautaro Martinez. Il 'Toro' a 26 anni ha raggiunto la piena maturità ed è stato il capocannoniere della Serie A con 23 reti. Al di là di un calo umano e comprensibile nell'ultimo mese ha segnato con […] (periodicodaily)

(Adnkronos) – Un post con una data scritta in numeri romani e il 'fino alla fine' targato Juventus. Andrea Agnelli , ex presidente bianconero, dal proprio profilo X 'celebra' lo Scudetto vinto dall' Inter , il ventesimo della storia nerazzurra se si considera anche quello attribuito a tavolino al club milanese nell'epoca di calciopoli. L' Inter nel 2024 conquista […] L'articolo Scudetto Inter , i ‘complimenti’ di Andrea Agnelli proviene da ... (webmagazine24)

l’Inter è campione d’Italia per la 20ª volta nella sua storia. Iniziano ad arrivare la reazioni dopo il trionfo della squadra di Simone Inzaghi nel derby della 33ª giornata del campionato di Serie A contro il Milan (1-2 il risultato) e un messaggio non è passato di certo inosservato. Mentre la Juventus si unisce ai club che si complimentano con l’Inter , l’ex presidente bianconero Andrea Agnelli torna a scrivere su “X”: “XVI .V.MCMLXXXII. Fino ... (calcioweb.eu)

Il successo sul Milan per 2-0 consegna ai nerazzurri il tricolore con 5 giornate d'anticipo MILANO - L' Inter supera 2-1 il Milan nel Derby e si laurea campione d'Italia per la ventesima volta nella sua storia. A cucire il tricolore addosso alla squadra di Simone Inzaghi ci pensano Acerbi nel primo t (ilgiornaleditalia)

Derby e scudetto, Inter campione d’Italia per la 20^ volta - 2 minuti per la lettura MILANO (ITALPRESS) – L’Inter supera 2-1 il Milan nel derby e si laurea campione d’Italia per la ventesima volta nella sua storia. A cucire il tricolore addosso alla squadra di ...quotidianodelsud

Inter: trionfo nel derby e scudetto della seconda stella. Bologna, tre gol alla Roma per espugnare l'Olimpico - I nerazzurri si aggiudicano il match contro il Milan e si laureano campioni d'Italia. La squadra di Thiago Motta si impone nella trasferta di questo pomeriggio. Lutto per Sarri. Cannavaro nuovo tecnic ...corrieredellosport

Inter campione d’Italia, dall’esultanza social dei nerazzurri agli sfottò dei milanisti: “Stelle di cartone” - La guerra senza quartiere sui social delle due tifoserie. Da Rose Villain a Mentana: “Grazie a tutti, ma oggi soprattutto ai tre nuovi, due francesi e uno svizzero” ...ilgiorno