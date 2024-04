Inter scudetto - il capolavoro di Inzaghi

(Adnkronos) – L’Inter ha conquistato il suo 20esimo scudetto e la seconda stella, proprio nel derby contro il Milan, un 2-1 con i gol di Acerbi e Thuram in occasione del posticipo della 33esima giornata di campionato. Trionfo con 5 turni di anticipo sulla fine della stagione, con una cavalcata che non ha visto cedimenti. […] (periodicodaily)

Milano, 22 aprile 2024 – Le luci, a San Siro, se le prende tutte l'Inter. Notte di stelle: due, la seconda cucita proprio nel Derby, in casa del Milan. Mai successo. Ed è festa nerazzurra dopo un campionato di fatto dominato, con l'unico neo arrivato in Europa con l'uscita prematura in Champions. È Acerbi a segnare il gol scudetto incornando alle spalle di Maignan un corner spizzato da Pavard. È il capolavoro di Simone Inzaghi: delle sue ... (sport.quotidiano)

“Congratulazioni all’Inter per la vittoria dello scudetto”. E’ questo il tweet postato dalla Juventus per complimentarsi con l’Inter per la vittoria dello scudetto numero venti della sua storia. Il club bianconero, che guida la classifica a quota 36 trionfi in Italia, è stato per metà stagione la rivale dei nerazzurri, cedendo soltanto a ridosso del secondo scontro diretto, prima di essere scavalcata, in un peiodo di crisi, anche dal ... (sportface)

L’Inter ha battuto il Milan nel derby di Milano e ha vinto il suo ventesimo scudetto. E come riferisce l’Ansa, il club rossonero ha deciso di far mettere negli altoparlanti dello stadio Meazza una musica techno a volume così alto da far tremare San Siro, nel tentativo di coprire la festa nerazzurra in campo e sugli spalti per la conquista del tricolore. Una decisione molto particolare che però non è bastata per Interrompere i festeggiamenti dei ... (sportface)

E' campione d'Italia per la ventesima volta nella sua storia, l'Inter. I nerazzurri conquistano la seconda stella con 5 giornate d'anticipo nel modo più dolce possibile, grazie al trionfo nel derby sul Milan, sconfitto 2-1 ed è la sesta volta di fila in una stracittadina, grazie ai gol di Acerbi al 18' e Thuram al 49'. Inutile per i rossoneri la rete di Tomori all'80'. Finale nervoso con tre espulsi: Theo e Calabria per il Milan e Dumfries per ... (firenzepost)