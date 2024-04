Inter - pagelle scudetto | Lautaro Mv - Dimarco attaccante aggiunto Barella-Bastoni da ur -o, Inzaghi nella storia come il Mago Herrera

L'Inter vince 2-1 il derby contro il Milan e vince lo scudetto. Tutti promossi tranne uno tra le fila nerazzurre. Ecco i voti dei ragazzi di Simone Inzaghi (ilgiornale)

L’Inter Primavera vince con il risultato di 3-0 contro il Cagliari e mette al sicuro ancora la vetta della classifica. Amadou Sarr apre e merita il 7, voto più per il Man of the Match: Enoch Owusu. Le pagelle della gara. Raimondi 6: La partita viene indirizzata nei binari giusti, infatti non deve fare nemmeno una parata. Inter-Cagliari Primavera, pagelle – DIFESA Aidoo 6: Buona spinta sulla fascia destra, anche se i più grandi pericoli ... (inter-news)

Inter-Cagliari è terminata 2-2 con le reti di Thuram e Calhanoglu, lato nerazzurro, Shomourodov e Viola nei sardi. Tuttosport fa le pagelle della partita e boccia Acerbi. pagelle ? Finisce 2-2 Inter-Cagliari. I nerazzurri non vanno oltre il pari, anche se gravemente danneggiati da arbitro e Var, e tra sette giorni potranno laurearsi campioni d’Italia nel derby contro il Milan. Tuttosport ha realizzato le pagelle della partita. Il peggiore è ... (inter-news)

Sanchez migliore in campo dell’Inter nella sfida pareggiata ieri a San Siro contro il Cagliari per 2-2. Steccano invece due difensori. Le pagelle di Inter-Cagliari del Corriere dello Sport. pagelle ? Assist al bacio per Thuram e ottima prestazione complessiva quella di Alexis Sanchez in Inter-Cagliari, match finito 2-2. Il cileno gioca al posto di Lautaro Martinez squalificato e non lo fa rimpiangere. Il Corriere dello Sport, nelle sue pagelle, ... (inter-news)

Inter-Cagliari: il VIDEO con gli highlights e le azioni salienti del match serale di domenica 14 aprile 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle. All’Inter servono altre vittorie per arrivare allo Scudetto. Parte da 82 punti in classifica, e il Milan è a -13 con una partita in più (la Juventus è a -22, sempre con una partita in più). Battendo il Cagliari, l’Inter potrebbe vincere lo Scudetto nel derby contro il Milan, sia con i ... (ilveggente)