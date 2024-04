Inter ora in campo | le conferme anti-Milan e il programma di giornata – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’inizia la sua: dalarrivanoper le scelte di Inzaghi. Poi tutto ildei nerazzurri fino alla sfida di San Siro contro il– I cancelli all’esterno di Appiano Gentile quest’oggi sono praticamente semi-vuoti, soprattutto pensando a quanto ieri fossero colmi dell’amore e del calore dei tifosi dell’. La squadra di Simone Inzaghi, dopo la carica ricevuta alla vigilia del derby contro il, ha ora bisogno di concentrazione per arrivare alle ore 20.45 al massimo della forma. I nerazzurri in questo momento sono in, per la consueta rifinitura nel giorno della partita. Proprio da lì giungono notizie, più che altro, su quella che sarà ...