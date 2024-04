Inter - Marotta | Seconda stella oggi sarebbe la ciliegina…

Marotta è stato Inter cettato a San Siro dove tra pochissimo andrà in scena l’attesissima stracittadina della trentatreesima giornata di Serie A, Milan- Inter , primo match-point scudetto per i nerazzurri. Ecco quanto detto a DAZN prima del fischio d’inizio EMOZIONI – Giuseppe Marotta ha parlato così a pochi minuti dall’inizio di Milan- Inter : «Noi abbiamo un obiettivo che è lo scudetto, quindi tutti siamo concentrati su questo. Poi se dovesse ... (inter-news)

Verso Milan-Inter , Giuseppe Marotta , amministratore delegato nerazzurro, ha parlato del derby di lunedì, match point Scudetto Non sono giorni facili in casa Milan. Giovedì sera i rossoneri hanno perso 2-1 contro la Roma allo stadio Olimpico, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League e hanno detto addio all’ultimo grande obiettivo stagionale. Dopo la disfatta contro i giallorossi, il futuro di Stefano Pioli ormai segnato: a fine stagione ... (dailymilan)

“Iniziamo a respirare un clima di derby. Per noi rappresenta non solo il derby ma quest’anno qualcosa di estremamente straordinario. Ci stiamo preparando concentrandoci su quello che potrebbe essere un avvenimento storico”. Lo ha detto l’amministratore delegato per la parte sportiva dell’Inter, Giuseppe Marotta, nel corso di un evento a Milano per la presentazione della partnership tra Inter e Unopiù, parlando del derby ‘scudetto’ col ... (sportface)