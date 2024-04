Inter - Marotta | 'Abbiamo costruito un modello vincente E ora tutti possono essere sostituiti'

Con una serie di mercati creativi, anche se pieni di vincoli, Giuseppe Marotta ha allestito una squadra che in Italia è capace di dominare per molti anni. Se la strategia è vincente, perché cambiarla?Continua a leggere (fanpage)

“L’Inter sarà l’ultima squadra della mia carriera”. Lo ha confermato più volte negli scorsi mesi, c’è una carriera in politica che lo attende. Ma per il momento, Giuseppe Marotta suona la nona sinfonia di una carriera irripetibile. Il maestro della diplomazia, temuto dai tifosi avversari per il suo fare serafico, per la capacità di vendere e comprare al prezzo migliore, per l’abilità nel dribblare domande scomode e situazioni spinose, e ... (sportface)

“L’Inter sarà l’ultima squadra della mia carriera”. Lo ha confermato più volte negli scorsi mesi, c’è una carriera in politica che lo attende. Ma per il momento, Giuseppe Marotta suona la nona sinfonia di una carriera irripetibile. Il maestro della diplomazia, temuto dai tifosi avversari per il suo fare serafico, per la capacità di vendere e comprare al prezzo migliore, per l’abilità nel dribblare domande scomode e situazioni spinose, e ... (sportface)

L’Inter ha vinto lo scudetto. Il ventesimo della sua storia. Quello della seconda stella. A noi le discussioni giudiziarie sui campionati non Interessano nella maniera più assoluta. L’Inter ha strameritato lo scudetto. Il campionato non è quasi mai stato in discussione. Solo la Juventus di Allegri l’ha tenuto aperto per tre mesi. Dopodiché si è schiantata. È il primo scudetto di Simone Inzaghi che entra nel club degli allenatori vincenti. Se lo ... (ilnapolista)

Ormai è un dato di fatto. Nel calcio italiano sposta di più Beppe Marotta di Cristiano Ronaldo. L’amministratore delegato nerazzurro sta a metà strada tra un architetto e un ingegnere. Progetta, costruisce e abbellisce. E all’occorrenza si inventa anche delle soluzioni che con il tempo si rivelano vincenti. Prendete solo l’ultima grande scelta: Simone Inzaghi. Alzino la mano gli interisti che fino all’altro ieri non erano convinti ... (ilfoglio)