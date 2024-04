Inter - lungo discorso di Zhang per lo Scudetto | 'Siete il mio orgoglio Inzagh - sei un regalo'

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude anche il secondo quarto: dopo 20? il punteggio dice 36-35 in favore dell’Efes Istanbul, la ma Virtus Bologna c’è! 36-35 Inchiodata di Ante Zizic: la Virtus Bologna rimane a contatto grazie alla panchina! 36-33 Will Clyburn torna a segnare: 20 punti per lui ed un possesso pieno di vantaggio per l’Efes! 33-33 2/2 per Achille Polonara ai liberi: ancora parità! 33-31 Shane Larkin segna il suo ... (oasport)

Si chiude anche il secondo quarto: si va all'intervallo lungo sul punteggio in perfetta parità sul 52-52 tra Maccabi Tel Aviv ed Olimpia Milano! 52-52 3/3 per Wade Baldwin: tutto ancora in discussione! 49-52 1/2 per Mirotic a cronometro fermo: +3 Olimpia! 49-51 Shaba Napier firma il sorpasso meneghino! 49-49 Ancora 2/2 ai liberi per l'ex Barcellona: punteggio ancora in parità! 49-47 Contro-sorpasso del ...

`è per partite così che vuoi giocare a questo sport`. Federico Balzaretti, responsabile dell`area tecnica dell`Udinese, presenta così. al... (calciomercato)

La preghiera di Shields non va a bersaglio: si va all'intervallo lungo sul punteggio di 46-34 in favore dell'Olimpia! 46-34 Assist di Mirotic per Shields: +12 Milano! 44-34 Segnato il libero da parte di Nikola Mirotic: +10 Olimpia! Fallo tecnico fischiato alla panchina della Virtus Bologna per proteste eccessive. 43-34 BOMBA DELL'ALA AMERICANA DI PASSAPORTO DANESE: +9 MILANO, TIME-OUT BANCHI. 40-34 ...

Il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, annuncia l’apertura di nuove spiagge sul lungomare in vista della nuova stagione estiva. A dare l’annuncio è il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. Dopo l’apertura, la scorsa estate, di “un primo tratto del lungomare con la spiaggia Cirotto che si è aggiunta a […] (2anews)