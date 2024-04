Inter | ecco quanto soldi incasseranno i nerazzurri con lo scudetto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il derby tra Milan eè alle porte. Una stracittadina che questa sera potrebbe entrare nella storia. E non per le sue implicazioni europee, come successo un anno fa, bensì in termini di classifica. Battendo i cugini, infatti, iconquisterebbero locon cinque giornate di anticipo. Uno smacco che i tifosi milanisti vorrebbero ovviamente evitare, così da non dover ricordare la data di oggi nei prossimi anni. La posta in palio è enorme e la squadra di Inzaghi lo sa. Anche il presidente Zhang dalla Cina ha caricato i ragazzi con un videomessaggio: “Non c’è bisogno di motivarvi prima di un derby. Vi voglio solo ringraziare per quello che avete fatto finora. Domani giocate per godervi la partita perché se non dovesse succedere domani, succederà presto”. QUANTIPRENDEREBBE ...