Inter - dal primo tricolore alla seconda stella | la storia degli scudetti nerazzurri

(Di lunedì 22 aprile 2024) Lanella stagione dei 115 anni del club. L’festeggia con un mese abbondante di ritardo il suo compleanno (9/03/1908). Il traguardo è di quelli storici e, di conseguenza, il regalo è di quelli importanti: lo Scudetto numero venti, con relativo sorpasso proprio ai danni del Milan, fermo a quota 19. Farlo proprio nella tana del Diavolo, davanti a 70mila tifosi rossoneri, aggiunge la famosa “ciliegina” sulla torta. Ma il percorso verso laè stato tutt’altro che lineare. Se in questa stagione il rullino di marcia impressionante della squadra di Inzaghi ha messo in chiaro le cose fin dalle prime battute del campionato, i tifosicerto non dimenticano i momenti in cui, questa tanto sognata, era a un ...

Milano, 22 aprile 2024 – Allo stadio Meazza di Milano (calcio d’iniziio ore 20.45) va in scena il Derby numero 239 tra Milan e Inter (il numero 180 in serie A). L’Inter ha vinto gli ultimi cinque scontri contro i rossoneri. La partita di stasera è particolarmente importante per i nerazzurri: vincere significherebbe aggiudicarsi matematicamente lo scudetto. Una doppia soddisfazione: vorrebbe dire festeggiare il titolo numero 20, cioè della ... (ilgiorno)

Prosegue la striscia record per l’ Inter di Simone Inzaghi . Con il gol di Francesco Acerbi nel derby contro il Milan, adesso i nerazzurri hanno raggiunto quota quarantuno partite di fila in Serie A con almeno un gol a segno. L’ultima volta in cui è rimasta a secco è stata un anno fa, era Inter -Monza 0-1. A questo punto è sempre più vicina la possibilità di battere le due strisce record della Juventus: Massimiliano Allegri si è fermato a 44 (tra ... (sportface)

Milano , 22 apr. (Adnkronos) - In occasione del derby tra Milan e Inter, in programma stasera allo stadio Meazza , il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha predisposto servizi di ordine pubblico attivi sin dal primo pomeriggio di oggi. Nella mezz'ora antecedente e a ridosso dell'inizio della partita, le forze dell'ordine sono intervenute più volte in via Piccolomini per diversi tentativi di scavalcamento da parte di tifosi interisti : il ... (liberoquotidiano)

