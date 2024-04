Inter campione - la nona sinfonia e mezzo di Giuseppe Marotta | la firma del direttore sulla seconda stella

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024) “L’sarà l’ultima squadra della mia carriera”. Lo ha confermato più volte negli scorsi mesi, c’è una carriera in politica che lo attende. Ma per il momento,suona ladi una carriera irripetibile. Il maestro della diplomazia, temuto dai tifosi avversari per il suo fare serafico, per la capacità di vendere e comprare al prezzo migliore, per l’abilità nel dribblare domande scomode e situazioni spinose, e soprattutto per l’innata propensione alla vittoria. Già, perché ladell’, il ventesimo scudetto, porta unaimportante del suo amministratore delegato, capace di consegnare a Inzaghi una squadra matura, dichiarando fin dall’estate di puntare con forza al tricolore, non sfuggendo ...