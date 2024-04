Inter campione - Infantino esulta e posta le due stelle | Amala

Milano, 22 aprile 2024 – La festa è esplosa dopo cinque minuti di recupero e un finale tesissimo e Interminabile. I tifosi nerazzurri hanno iniziato a cantare "I campioni dell'Italia siamo noi" in tutti i settori dello stadio, tranne al secondo blu, rapidamente svuotato dalla Curva Sud. Inter campione d'Italia: la festa nerazzurra in piazza Duomo Sul fronte della sicurezza, i responsabili dell'ordine pubblico stanno aspettando di capire cosa ... (ilgiorno)

"Congratulazioni all'Inter per la vittoria dello scudetto". E' questo il tweet postato dalla Juventus per complimentarsi con l'Inter per la vittoria dello scudetto numero venti della sua storia. Il club bianconero, che guida la classifica a quota 36 trionfi in Italia, è stato per metà stagione la rivale dei nerazzurri, cedendo soltanto a ridosso del secondo scontro diretto, prima di essere scavalcata, in un peiodo di crisi, anche dal ...

Andrea Agnelli rompe il silenzio. L'ex presidente della Juventus, mentre il club bianconero si unisce ai club che si complimentano con l'Inter per la vittoria dello scudetto, scrive su "X": "XVI.V.MCMLXXXII. Fino alla fine…". Si tratta della data, il 16 maggio 1982, in cui la Juve conquistò il suo ventesimo scudetto, cucendosi quella seconda stella raggiunta oggi anche dall'Inter. XVI.V.MCMLXXXIIFino alla fine… — Andrea Agnelli (@andagn) April ...

L'Inter ha battuto il Milan nel derby di Milano e ha vinto il suo ventesimo scudetto. E come riferisce l'Ansa, il club rossonero ha deciso di far mettere negli altoparlanti dello stadio Meazza una musica techno a volume così alto da far tremare San Siro, nel tentativo di coprire la festa nerazzurra in campo e sugli spalti per la conquista del tricolore. Una decisione molto particolare che però non è bastata per Interrompere i festeggiamenti dei ...

La seconda stella nel derby. Lo scudetto in faccia al Milan, nel loro stadio, sotto i loro occhi. L'umiliazione finale. l'apoteosi nerazzurra completa. L'Inter è campione d'Italia per la 20esima volta. Ma questa non ha precedenti. Non solo per la cifra tonda, un traguardo storico sognato da anni, conquistato con cinque giornate d'anticipo, raggiunto prima dei cugini, che colloca ufficialmente i nerazzurri alle spalle della Juventus, staccando i ...