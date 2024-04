Inter campione - i complimenti della Juventus | Congratulazioni per la vittoria dello scudetto

L'Inter è campione d'Italia per la ventesima volta nella sua storia. Indossa la seconda stella e lo fa nel modo più dolce e inebriante possibile per il suo popolo, vincendo il sesto derby consecutivo, ribadendo la superiorità cittadina di questo momento storico e sigillando una stagione in cui le altre si sono dovute accontentare di osservare da lontano la progressione dei nerazzurri. Solo la Juventus per qualche settimana ha dato l'idea di ... (panorama)