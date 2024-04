Inter campione d' Italia - Milan battuto 2-1 nel derby | scudetto nerazzurro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) (Adnkronos) - L'd'2023-2024. I nerazzurri allenati da Inzaghi conquistano lo, il 20esimo nella storia del club, grazie alla vittoria per 2-1 nelsul campo delnel match valido per la 33esima giornata. I gol di Acerbi e Thuram valgono la vittoria che garantisce il titolo aritmetico: con 86 punti, l'non può più essere raggiunta dai cugini, fermi a quota 69. Il(per i nerazzurri) inizia con una fase di studio. Il, con Leao punta centrale in uno schieramento insolito, prova ad avanzare le posizioni di Theo Hernandez e Musah sulle fasce. L', come spesso accaduto nelle ultime stracittadine, arretra compatta lasciando campo ai ...