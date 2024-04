Inter campione d' Italia - Milan battuto 2-1 nel derby | scudetto nerazzurro

Il successo sul Milan per 2-0 consegna ai nerazzurri il tricolore con 5 giornate d'anticipo MILANO - L' Inter supera 2-1 il Milan nel Derby e si laurea campione d'Italia per la ventesima volta nella sua storia. A cucire il tricolore addosso alla squadra di Simone Inzaghi ci pensano Acerbi nel primo t (ilgiornaleditalia)

Come sempre, l’arena dei social media è quella dove le tifoserie combattono il terzo tempo senza esclusioni di colpi. E così, mentre i nerazzurri festeggiano il loro ventesimo scudetto (e la seconda stella), i milanisti sconfitti in casa a San Siro controbattono sminuendo il risultato e parlando di “festa delle stelle di cartone” . Tra i post più condivisi, c’è quello della pagina ufficiale dell’ Inter ha pubblicato un’immagine con la scritta ... (ilgiorno)

“L’Inter sarà l’ultima squadra della mia carriera”. Lo ha confermato più volte negli scorsi mesi, c’è una carriera in politica che lo attende. Ma per il momento, Giuseppe Marotta suona la nona sinfonia di una carriera irripetibile. Il maestro della diplomazia, temuto dai tifosi avversari per il suo fare serafico, per la capacità di vendere e comprare al prezzo migliore, per l’abilità nel dribblare domande scomode e situazioni spinose, e ... (sportface)