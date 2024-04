Inter campione d' Italia - le 10 partite della cavalcata scudetto

Inzaghi regala la seconda stella all’Inter e scrive la storia nel derby. nerazzurri campioni d’Italia per la ventesima volta, chiudendo il campionato a cinque giornate dalla fine. È il trionfo di Inzaghi: dopo la finale di Champions arriva lo scudetto n.20. Ricalca un po’ il cammino del Napoli di Spalletti perché di fatto non ha avuto rivali se non apparentemente la Juve nella prima parte del campionato.È uno scudetto strameritato che ... (terzotemponapoli)

Inter campione, Lautaro Martinez in lacrime: “Lo meritavamo” “La firma per il rinnovo? Speriamo, ora godiamoci la festa” Roma, 22 apr. (askanews) – L’Inter è campione d’Italia! I nerazzurri hanno battuto il Milan nel derby di questa sera, valido per il posticipo della 33ª giornata di Serie A, assicurandosi così il successo matematico dello Scudetto 2024, il 20° del club. Pazzo di gioia e commosso Lautaro Martinez. L’argentino non è riuscito a ... (calcioweb.eu)

“L’Inter sarà l’ultima squadra della mia carriera”. Lo ha confermato più volte negli scorsi mesi, c’è una carriera in politica che lo attende. Ma per il momento, Giuseppe Marotta suona la nona sinfonia di una carriera irripetibile. Il maestro della diplomazia, temuto dai tifosi avversari per il suo fare serafico, per la capacità di vendere e comprare al prezzo migliore, per l’abilità nel dribblare domande scomode e situazioni spinose, e ... (sportface)

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, esulta per la vittoria dello scudetto dell’Inter. Il numero uno del calcio mondiale, noto tifoso nerazzurro, celebra con un repost dal profilo Instagram ufficiale del club campione d’Italia il tricolore numero venti, e sotto scrive “Amala”, con le emoji delle due stelle e l’hashtag Inter. Un post di sostegno alla squadra per il presidente della Fifa Infantino, che domenica scorsa era anche al Meazza ... (sportface)

Milano, 22 aprile 2024 – La festa è esplosa dopo cinque minuti di recupero e un finale tesissimo e Interminabile. I tifosi nerazzurri hanno iniziato a cantare "I campioni dell'Italia siamo noi" in tutti i settori dello stadio, tranne al secondo blu, rapidamente svuotato dalla Curva Sud. Inter campione d'Italia: la festa nerazzurra in piazza Duomo Sul fronte della sicurezza, i responsabili dell'ordine pubblico stanno aspettando di capire cosa ... (ilgiorno)