Inter campione d' Italia | il dominio della più forte

(Di lunedì 22 aprile 2024) L'd'per la ventesima volta nella sua storia. Indossa la seconda stella e lo fa nel modo più dolce e inebriante possibile per il suo popolo, vincendo il sesto derby consecutivo, ribadendo la superiorità cittadina di questo momento storico e sigillando una stagione in cui le altre si sono dovute accontentare di osservare da lontano la progressione dei nerazzurri. Solo la Juventus per qualche settimana ha dato l'idea di poter competere, prima di cedere di schianto una volta battuta nello scontro diretto. L'vince lo scudetto e lo ha strameritato, così come era accaduto al Napoli un anno fa. Due campionati quasi fotocopia, straordinari per chi li ha vissuto in testa e un po' frustranti per la concorrenza. Eppure è un periodo in cui la Serie A ha riscoperto la diversità nella competizione: dal ...