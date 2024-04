Inter campione d’Italia Calcio

Inzaghi regala la seconda stella all'Inter e scrive la storia nel derby : i nerazzurri sono campioni d'Italia per la ventesima volta, chiudendo il campionato a cinque giornate dalla fine.Continua a leggere (fanpage)

