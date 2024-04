Inter campione Cari detrattori di Inzaghi - spiaze

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 22 aprile 2024) Non era un nome altisonante, soprattutto in confronto ad Antonio Conte. Certo veniva da una convincente esperienza nella Lazio, ma non aveva mai allenato una grande squadra. Insomma: visto da fuori, l’ingaggio di Simoneper l’sembrava una retromarcia rispetto al tecnico dello scudetto ritrovato dieci anni dopo Mourinho. E infatti sin da subito non sono mancate le critiche, anche ingiustificate, spesso esagerate, contro lo stile di gioco di un tecnico che ha i suoi limiti (soprattutto nei cambi in corsa) ma che sa portare dalla sua parte i numeri. Guardiamoli, questi numeri. Dal 2021, anno del trasloco da Roma a Milano, Simone ha portato a casa sei trofei e una finale di Champions. In media: due trofei all’anno e quello in corso non è ancora finito. Per un palmares così (due Coppa Italia, tre Supercoppa italiana e uno scudetto, quello ...