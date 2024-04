Intelligenza artificiale e report sulle tendenze moda | cosa si può fare

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 22 aprile 2024) Klarna utilizza l’per redigere il “Untrend”, i prodotti che resistono alle mode Klarna, provider globale di pagamenti e di servizi per lo shopping assistiti da, ha lanciato il “Untrend“, un’analisi completa dei principali prodotti che resistono alle mode, sono commercializzati da brand riconosciuti per la loro sostenibilità ambientale da Good on You e che hanno ricevuto un badge di consapevolezza da Clarity AI. In occasione dell’Earth Day, lo studio realizzato tramite la tecnologia AI di Klarna, ha esaminato migliaia di articoli e anni di dati di vendita per individuare gli items nei settori, casa e tecnologia che mantengono invariato il loro fascino, suggerendo che possono essere acquistati una sola ...