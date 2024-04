Insegnante in ospedale per un malore dopo l’aggressione verbale di un genitore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 aprile 2024) Un’è stata ricoverata inaver accusato unseguito aldi un. È accaduto ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove l’è stata ricoverata nell’di Frangipane.Leggi anche:improvviso, 18enne muore mentre è in sella alla sua bici. Inutili i soccorsiIlcontestava alla docente di aver assegnato alla figlia il voto: “impreparato” perché la ragazza aveva rifiutato di farsi interrogare. In particolare la accusava di non aver applicato lo stesso metodo anche per un’altra studentessa, che risultava assente in quell’ora perché la madre era venuta a ...