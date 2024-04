Innamorati della stessa donna - 39enne litiga con un imprenditore e tenta di ucciderlo | arrestato

In una giornata segnata dal dolore , la comunità di Campagna, in provincia di Salerno, e due famiglie pugliesi piangono la perdita di Francesco Pastore, 25 anni, e Francesco Ferraro, 27 anni, due ...

Storie che si intrecciano come nella trama di un film. Un?auto dell?Arma che incrocia il suv guidato da una giovane con un passato non molto ?pulito? e una tragedia che si...

Storie che si intrecciano come nella trama di un film. Un?auto dell?Arma che incrocia il suv guidato da una giovane con un passato non molto ?pulito? e una tragedia che si...

Bravo, Burro! di John Fante diventa un film - "Siamo Innamorati delle storie, e vogliamo raccontare quelle che, come evocato dal nostro nome, aprono alla meraviglia; ci piace immaginare lo spettatore come un bambino che, pieno di curiosità e ...ansa

I riferimenti nascosti in The Tortured Poets Department (e no, Taylor Swift non parla solo dei suoi ex) - C'è una grande tradizione di messaggi nascosti nelle canzoni, ma persino nei titoli, di Taylor Swift. È la stessa cantante ad aver ammesso a più riprese di divertirsi a disseminare le sue opere con in ...vogue

AEW: Novità su Adam Cole dopo il ritorno a Dynasty - Dopo aver detto addio alla WWE, la carriera di Adam Cole stava proseguendo sulla strada sul successo anche dopo il passaggio in AEW ma, per sfortuna, una seria di infortuni hanno bloccato la sua asces ...spaziowrestling