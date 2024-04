Infezione da virus HIV - effetti collaterali maggiori nelle donne

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 aprile 2024) In occasione della Giornata Nazionale per la salute della donna, sono tantissimi i temi che si possono affrontare. Ma per la medicina di genere, rimangono realtà numeriche e scientifiche che non possono essere sottovalutate. Anche se la situazione sta progressivamente migliorando, normalmente negli studi clinici la popolazione femminile è sottorappresentata. Questa avviene anche se i dati rivelano che le caratteristiche sesso-specifiche giocano un ruolo importante in termini die invecchiamento precoce. A questa regola generale non sfugge l’daHIV. Anche in questo caso, infatti, il genere fa la differenza. Negli studi clinici la popolazione femminile è sottorappresentata, eppure i dati rivelano che le caratteristiche sesso-specifiche giocano un ruolo importante in termini di ...