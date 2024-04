Incidenti | su statale ' Tirrena inferiore' coinvolti 3 veicoli - un ferito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Napoli, 22 apr. - (Adnkronos) - Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada' temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, al km 97,500 all'altezza di Capaccio Paestum (Salerno). Lo riferisce Anas precisando che nell'incidente sono rimasti. La circolazione è deviata in loco per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.