Incidente mortale tra auto e tir | perdono la vita due uomini

Pubblicato il 22 Aprile, 2024 Un’altra giovane vita spezzata. Si allunga la scia di sangue sulla strade italiane. Questa volta, l’ incidente mortale è avvenuto sulla regionale 355, nel territorio di Lauco , in provincia di Udine. A perdere la vita un 24enne di Ovaro, Thomas Del Linz. Una donna è in gravissime condizioni. Tremendo l’impatto frontale al il bivio di Chiassis. Le due vetture si scontrate intorno alle 7 di stamattina. ... (dayitalianews)

Sesto Fiorentino (Firenze), 20 aprile 2024 – Il territorio di Sesto oggi paga un tributo di sangue altissimo per due incidenti mortali. Dopo il sinistro di questa notte sul tratto sestese della Mezzana Perfetti Ricasoli nel quale ha perso la vita un ragazzo di 28 anni questo pomeriggio intorno alle 13,45 un uomo di 65 anni, residente a Sesto nel quartiere di Colonnata, è morto in uno scontro in via Cafiero alla confluenza con via degli Orti. ... (lanazione)