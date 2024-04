Incidente a Senago - scontro frontale con due feriti

(Di lunedì 22 aprile 2024)contra due vetture questa sera a. L’emergenza è scattata poco dopo le 18,45 lungo la via Per Cesate, all’altezza dell’intersezione con via Benedetto Croce, nella zona del Parco delle Groane, vicino all’ospedale di Garbagnate. Con una dinamica ancora da ricostruire, si sono scontrate frontalmente due vetture, condotte rispettivamente da un ...

Settimo Torinese e il mondo del baseball ricordano Ernesto Wong: "Se ne è andato per troppa generosità" - I ragazzi della sua società e le loro famiglie si sono ritrovati tutti per ricordarlo dopo il tragico Incidente sul lavoro avvenuto al largo della Cina ...torinotoday

Ernesto Wong il campione di baseball che ha portato il Settimo Torinese in serie A è morto in un Incidente sul lavoro - È morto in un Incidente sul lavoro mentre, in trasferta, si trovava a bordo di una nave in Cina. Ernesto Wong, 50 anni, campione di baseball cubano, residente a Settimo Torinese dal 2003. Idraulico in ...torino.corriere

Addio a Ernesto Wong, il campione di baseball cubano è morto mentre lavorava su una nave in Cina - Wong, nazionale cubano, si era trasferito in Italia, a Settimo Torinese, nel 2003, aveva militato in serie a con il Senago, in b con il Vercelli: era ...torino.repubblica