In-zaghi - out Liveran - Colantuono e Paulo Sousa | solo SuperPippo all’altezza della Salernitana

(Di lunedì 22 aprile 2024) La stagioneè arrivata ad un punto di non ritorno. Le speranze salvezza, già compromesse dopo l’esonero di Filippo In, sono sempre più appese ad un filo e la retrocessione matematica potrebbe arrivare già dalla prossima partita contro il Frosinone. Il rendimento complessivoè stato drammatico: in 33 giornate ha conquistato appena 15 punti frutto di 2 vittorie, 9 pareggi e addirittura 22 sconfitte, 26 gol fatti e 70 subiti. Il fattore Arechi (il valore aggiunto nelle scorse stagioni) è crollato giornata dopo giornata: 5 pareggi e una vittoria sono un bottino pessimo e leggermente superiore al percorso in trasferta (1 vittoria e 4 pareggi). Foto di Ciro Fusco / AnsaPippo In...