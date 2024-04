In Spagna polemica per il gol fantasma di Yamal Mundo Deportivo | Ci sono immagini dove si vede che la palla è dentro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 aprile 2024) Insiaccese le polemiche per il goldi Lamine, che aveva deviato lain porta su calcio d’angolo di Raphina. Lunin ha cercato di parare, ma dallenon è chiaro se il pallone sia andato oltre la linea o meno. Il grave problema è che nella Liga non c’è la goal line technology, per cui il Var si è dovuto affidare apoco chiare. Alla fine il gol non è stato assegnato e i tifosi bluagrana siinfuriati. Al di là della giustezza della decisione, c’è da sottolineare la gravità della mancanza di tecnologia che possa risolvere situazioni del genere. Lo sottolinea anche Ter Stegen, portiere del Barcellona, nel post partita. «Mi sembra una vergogna che non trovino l’angolo per controllare il gol. Questo mondo ...