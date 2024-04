In occasione della Giornata della salute della donna - Alessandr - sieropositi -a, racconta la sua storia a lieto fine

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 22 aprile 2024) Laè un argomento di cui si parla tanto, ma per il quale probabilmente non si fa ancora abbastanza. Infatti, in tutti gli studi clinici, la popolazione femminile è sottorappresentata. Lo è anche nei trial sull’efficacia delle terapie antiretrovirali contro l’HIV. Innazionale, che ricorre il 22 aprile, scopriamo laa Costa, coreografa ed ex danzatrice professionista, attivista contro lo stigma, che da quasi 40 anni convive con l’HIV. ...