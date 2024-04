In Giordania non si può manifestare per Gaza | divieti e arresti arbitrari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Secondo una denuncia di Amnesty International, dal 7 ottobre 2023 le autorità giordane hanno arrestato almeno 1500 persone solidali con la popolazione palestinese di, un terzo delle quali durante e dopo una serie di proteste, nel marzo 2024, di fronte all’ambasciata israeliana nella capitale Amman. Video verificati da Amnesty International mostrano le forze di sicurezza stazionate all’esterno dell’ambasciata israeliana reprimere per tre giorni consecutivi (dal 25 al 27 marzo) le proteste usando gas lacrimogeni e manganelli e picchiando persone già a terra mentre venivano trascinate via. In quei giorni sono state arrestate almeno 165 persone. Molte altre, nei giorni successivi. Decine di loro sono in attesa del processo mentre almeno 21 sono state poste in detenzione amministrativa su ordine del governatore di Amman, sebbene la procura avesse autorizzato il loro ...