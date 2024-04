In Basilicata Bardi-bis - centrodestra unito festeggia riconferma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 aprile 2024) Potenza, 22 apr. (askanews) – Laresta al. Il presidente uscente, Vito, guiderà la Regione per altri cinque anni grazie al risultato netto che si profila nonostante lo spoglio ancora in corso. L’esito del voto inrappresenta un’iniezione di fiducia anche per la maggioranza di governo, i cui leader, a cominciare dalla premier Giorgia Meloni, erano arrivati compatti a Potenza, venerdì scorso, per la chiusura della campagna elettorale dell’ex generale della Gdf. “Vittoria dele di tutta la coalizione in, con Vitoto Presidente della Regione. Ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno voluto confermare il loro sostegno alle nostre politiche. La vostra fiducia è il ...