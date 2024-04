Impiegare le batterie per stabilizzare la rete

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) AL VIA XL-CONNECT: il progetto sulle tecnologie per la ricarica di veicoli elettrici con fondi dell’Unione Europea. Lo sviluppo di tecnologie per la ricarica di veicoli elettrici e della mobilità elettrica è al centro di un progetto triennale finanziato dall’Unione Europea (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency - CINEA), a cui Estra e Università di Firenze porteranno un contributo fino al 2026 insieme ad altri 22 partner europei coordinati da VIV - Virtual Vehicle Research, un centro di R&S per l’industria automobilistica con sede a Graz (Austria). Si chiama XL-Connect,ovvero “Large scale system approach for advanced charging solutions“, ed un progetto di ricerca e innovazione che nasce con l’obiettivo di ottimizzare l’intera catena di ricarica, dalla fornitura di energia all’utente finale, in uno scenario di espansione del settore della mobilità ...