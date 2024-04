Imola capitale dei motori | il WEC icona di stile

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 22 aprile 2024) Life&People.it Grande successo di critica e di pubblico per la tappa italiana del FIA World Endurance Championship (WEC) 2024. Il circuito diha ospitato il meglio del mondo Motorsport. Da Ferrari a Lamborghini, da Porsche a BMW, tutti i marchi sinonimo di lusso e velocita? protagonisti nel round italiano per un evento ricco di emozioni e di “sound”. La vera festa piu? che sugli spalti gremiti, si e? vissuta nel paddock e nei box, dove ogni marchio ha dato sfogo della propria ospitalita? e creativita?. Su tutti Alpine che ha condiviso in pieno il propriofrancese. Dal 2016 il marchio continua a scalare tutti i livelli dell’automobilismo sportivo arrivando fino al WEC dove i risultati in pista tardano ad arrivare, ma l’effetto marketing e? gia? ben visibile e apprezzato. I tre pilastri agilita?, eleganza e spirito competitivo sono ben ...