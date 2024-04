Iliad ora ti fa scegliere le ultime sei cifre del numero di telefono

Nel giro di alcuni mesi i test di Iliad dovrebbe ro concludersi e in estate il servizio VoLTE dovrebbe essere disponibile per tutti L'articolo Ora sappiamo quando Iliad dovrebbe rendere disponibile ...

Iliad lancia la personalizzazione del numero di telefono: ecco come fare - Iliad lancia la possibilità di personalizzare gratuitamente il numero di telefono, anche online: ecco come fare per sceglierlo.tuttoandroid

Con Iliad il numero di telefono lo scegli tu - La personalizzazione del numero di telefono Iliad è gratis, sempre e comunque, indipendentemente dal piano sottoscritto. L’operatore annuncia che i nuovi utenti possono già iniziare a personalizzare ...macitynet

L'IA entra nel mondo della sicurezza fisica: Axitea lancia il primo servizio di videoronda basato sull'intelligenza artificiale - Le imprese che desiderino dotarsi di un servizio di videoronda con IA non dovranno prevedere investimenti in nuovo hardware né predisporre competenze specializzate per garantirne il funzionamento e l’ ...edge9.hwupgrade