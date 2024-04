Il social di Trump in Borsa | solo fuffa o c’è dell’altro?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 22 aprile 2024) Atlantico Quotidiano ne aveva parlato molti mesi fa: esiste unnetwork creato da (o per) Donalddi nome Truth. Quello che in Italia forse alcuni ignorano è che recentemente questo è “entrato in” con il nomeMedia & Technology Group (DJT) e ha annunciato l’intenzione creare infrastruttura CDN e un canale tv. Secondo la stampa internazionale la quotazione inha l’unico scopo di far cassa per l’ex presidente in difficoltà. Questa la tesi:ha dovuto affrontare innumerevoli attacchi al suo impero, ultimi i famosi 400 milioni circa richiesti dal giudice Arthur Engoron ed è a corto di cassa. Si è inventato l’idea di mettere inil(di cui possiede un numero ingente di azioni, ...