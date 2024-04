Il Roma | De Laurentiis furioso ad Empoli - ha rimproverato Calzona Il retroscena

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 22 aprile 2024) Dopo la sconfitta di, Aurelio Deaveva minacciato il ritiro punitivo per il Napoli, ma alla fine ha deciso di non attuarlo, confidando in una reazione contro la. La pesante sconfitta sul campo dell’aveva fatto esplodere la rabbia di Aurelio De, che nell’intervallo aveva duramentegiocatori e staff tecnico minacciando addirittura un ritiro punitivo immediato in caso di “ennesima figuraccia“. Voci di un possibile ritiro fino al termine del campionato si sono così diffuse con insistenza. Lo sfogo di DeadSecondo le ricostruzioni, il presidente azzurro sarebbe sceso negli spogliatoi del Castellani per un duro sfogo controe la squadra, già sotto nel punteggio ...