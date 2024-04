Il rinnovamento educativo | comprendere le politiche dell’UE per un futuro istruttivo inclusivo e sostenibile

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’articolo esamina il ruolo e l’evoluzione delledell’Unione Europea (UE) nel campo dell’istruzione e della formazione professionale, evidenziando come, nonostante la responsabilità primaria spetti agli Stati membri in virtù del principio di sussidiarietà, l’UE giochi un ruolo di supporto cruciale. Sin dal Trattato di Roma del 1957 e successivamente con il Trattato di Maastricht del 1992, l’istruzione è stata riconosciuta come una competenza comunitaria, con l’obiettivo di incentivare la cooperazione tra gli Stati membri e integrare le loro azioni rispettando le diversità culturali e linguistiche. Il Trattato di Lisbona ha ulteriormente consolidato questo ... L'articolo .