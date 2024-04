Il regista di Dune definisce Paul Atreides il Michael Corleone della fantascienza

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 22 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie– Parte Due di Denis Villeneuve ha catturato l’attenzione del pubblico ecritica, suscitando entusiasmo per il futurosaga. In una recente intervista con il New York Times, ilha rivelato alcuni dettagli sul futuroserie e ha paragonato il protagonista, interpretato da Timothée Chalamet, a uno dei… Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie