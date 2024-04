Il problema della Liga con il razzismo

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 22 aprile 2024) «Se ti dicessi quello che penso mi metterei in un guaio», rispondeva Iñaki Williams in un estratto del programma TV spagnolo Salvados, nel febbraio 2021. Il conduttoretrasmissione giornalistica di La Sexta, Fernando González González detto “Gonzo”, gli stava mostrando il video di un comizio del leader di Vox, Santiago Abascal, in cui si scagliava contro gli immigrati africani. Cinque anni prima, Vox raccoglieva appena lo 0,20% dei voti alle elezioni generali, ma già nelle elezioni di aprile 2019 era balzato oltre il 10% per poi superare il 15% nelle nuove votazioni in autunno. Secondo l’associazione SOS Racismo, tra il 2017 e il 2021 c’è stato un deciso aumento delle denunce di episodi diin Spagna, da 347 a 523, con la gran parte dei casi che non vengono neppure segnalati. Da questo punto di vista, la Spagna non è diversa dalla ...