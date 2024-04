Il primo Scudetto di Simone Inzaghi | Inter spettacolare con la massima disponibilità dei giocatori

La Roma Femminile potrebbe laurearsi campione d’Italia con cinque turni d’anticipo. Le 20 vittorie ottenute in 21 gare hanno infatti offerto alle giallorosse il primo match point nella sfida contro la Fiorentina, in programma sabato alle ore 16.15. Tuttavia, la squadra di Spugna potrebbe festeggiare ancora prima di scendere in campo qualora la Juventus non dovesse sconfiggere il Sassuolo (gara in programma sabato alle 14:30). Oltre ai punti in ... (sportface)

Vincere lo scudetto nel derby? Uno scenario da sogno per l`Inter, che con 14 punti di vantaggio e sei partite da giocare può chiudere aritmeticamente... (calciomercato)

Nuova puntata con il format Inter NOS di Inter-News.it! L’appuntamento fisso in video di ogni settimana alle 18 con Romina Sorbelli in conduzione e il grande Gian Luca Rossi, insieme ad altri ospiti d’eccezione, curiosità, partite e anche calciomercato. IN DIRETTA – Nuovo imperdibile appuntamento video settimanale sempre e solo su Inter-News.it. Ogni lunedì (oggi martedì vista la partita ieri) a partire dalle ore 18 Gian Luca Rossi e Romina ... (inter-news)

Vincere uno scudetto nel derby in casa del Milan? Ipotesi altamente probabile. Nella stracittadina infatti ci sarà il primo match point per Lautaro e compagni. Se l’Inter vuole vincere lo scudetto in casa del Milan dovrà puntare solo alla vittoria. Infatti il pareggio contro il Cagliari, insieme a quello del Milan contro il Sassuolo, non consente ai nerazzurri altro risultato se vogliono festeggiare la seconda stella contro i cugini. A 6 ... (laprimapagina)

L’Inter non va oltre il pari contro il Cagliari a San Siro e dunque tra sette giorni potrà diventare campione d’Italia vincendo contro il Milan nel derby di Milano. Il Corriere dello Sport analizza la prestazione di ieri e si proietta a lunedì prossimo. match point ? È un’Inter presuntuosa e leggera quella che si è vista ieri sera contro il Cagliari, secondo il Corriere dello Sport. I nerazzurri di Simone Inzaghi, che non potranno battere il ... (inter-news)