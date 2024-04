Il presidente polacco Duda | Pronti a ospitare armi nucleari Mosca tuona | agiremo di conseguenza

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’annuncio arriva dalAndrzej, in visita negli Usa, e alza la fiamma nei rapporti già incandescenti tra Paesi Nato e Russia. Il governo di Varsavia si dichiara pronta ad accoglieresul suo territorio se la Nato, di cui è membro, decide di rafforzare il suo fianco orientale di fronte allo spiegamento di nuoveda parte della Russia nella vicina Kaliningrad e in Bielorussia. Lo ha detto ilin un’intervista pubblicata oggi.ha incontrato negli Usa Donald Trump “Se i nostri alleati decidono di schierarenel quadro della condivisione nucleare sul nostro territorio per rafforzare la sicurezza del fianco orientale della Nato, ...