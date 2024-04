Il presidente Aic - Calcagno | Tuteliamo top player o ricavi ne risentiranno

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ildell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto, è intervenuto nella puntata numero 729 di ‘La Politica nel pallone‘ di Emilio Mancuso su Rai GR Parlamento: “Se nonla parte migliore del nostro spettacolo, cioè i top, alla lunga ine. La sfida è molto grande. Venerdì saremo a Londra con gli altri sindacati europei, insieme alle leghe, per ragionare sul calendario internazionale e soprattutto per preservare il merito sportivo, i campionati interni e la nostra filiera. Oggi siamo un sistema che distribuisce poco le risorse che produce, se ce ne saranno di nuove e superiori, sarà importante capire come redistribuirle a chi non parteciperà a certe competizioni”. Nel giorno della sua rielezione alla guida dell’AIC, rispondendo ad ...

"Per gli ebrei a Firenze è sicuramente un momento difficile. Per la prima volta dopo tanto tempo ci sentiamo schiacciati, isolati”. A dirlo, intervistato dal Foglio, è il p... Contenuto a pagamento - ...

Milano – Primo Minelli è il nuovo presidente dell'Anpi milanese, ruolo in cui sostituisce Roberto Cenati, che si è dimesso dopo 13 anni da presidente , a inizio marzo in polemica con l’Anpi nazionale ...

Simona Ventura paralisi, come si previene Parla il professor Barbanti - Ha preoccupato i telespettatori Simona Ventura nelle ultime due settimane per via della paresi facciale che l'ha colpita, problema noto anche con il nome ...lanostratv

Gravina: "Cinque italiane in Champions grande risultato per il nostro movimento" - Le parole di Gabriele Gravina sulle cinque squadre italiane che l'anno prossimo giocheranno la Champions League ...gianlucadimarzio

Aic, Calcagno sarà confermato presidente. Calendario affollato in cima all’agenda - Lunedì (ore 14) al Westin Palace Hotel di Milano l’Associazione italiana calciatori si ritroverà in assemblea per rinnovare le cariche per il prossimo quadriennio: Umberto Calcagno, il presidente usce ...gonfialarete