Il ponte è già sold out Boom di prenotazioni in hotel e ristoranti | Speriamo nel tempo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Strutture ricettive pratesi verso il tutto esaurito per ildel 25 aprile. Gli albergatori associati a Confcommercio esprimono soddisfazione per i numeri che stanno registrando in vista dell’imminente festività. Secondo le testimonianze, sono attesi in città - e in generale sul territorio provinciale - soprattutto turisti italiani. "Andiamo verso ilout delle camere - spiega Paolo Guerrieri, titolare dell’Villa San Michele, a Carmignano - ed ospiteremo al cento per cento italiani, specialmente famiglie, che restano mediamente tra le due e le tre notti. è l’incipit di una stagione che vedrà aggiungersi i flussi stranieri da maggio. Da un mese, inoltre, abbiamo raddoppiato la nostra offerta aprendo un ristorante: darà un motivo in più per rimanere sul territorio, proponendo i classici della tradizione italiana e piatti ...