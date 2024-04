Il più giovane scacchista di sempre a vincere il torneo dei Candidati

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 22 aprile 2024) AGI - Dommaraju Gukesh, 17 anni, ha vinto ildeia Toronto, in Canada, diventando ufficialmente lo sfidante al trono di campione del mondo di scacchi su cui è attualmente seduto il cinese Ding Liren. Il giocatore indiano è il piùnella storia del gioco a raggiungere questo prestigioso traguardo cancellando il precedente record di Kasparov. Il match, in una data e in una sede ancora da stabilire, è previsto per la fine del 2024 quando Gukesh, nato alla fine di maggio, avrà compiuto 18 anni. La vittoria del nativo di Chennai è arrivata al termine di una lunga maratona, tre settimane di partite e 14 incontri, ma si è risolta al fotofinish, durante l'ultimo turno, con quattro scacchisti in lista per il successo finale. È anche il primo trionfo di unodella nuova generazione, ...