Il personal trainer dei vip accusato di di stupro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 aprile 2024) Sono gravi le accuse contestate aldei vip, così si definisce lui stesso. Biagio Marsella èdi violenza sessuale ed esercizio abusivo della professione medica a Fondi, in provincia di Latina. Dal 2018 pubblicizza post di corsi di tai chi chuan. Ora è ai domiciliari. Le presunte vittime sono quattro clienti. Una di loro è minorenne. Anche se, fa sapere il Messaggero, la sua fidanzata Silvia sui social lo difende: «Chi conosce il nostro centro sa chi siamo, il modo in cui lavoriamo e il potente background del dottor Marsella. Che vanta oltre 20 titoli accademici, una laurea internazionale in osteopatia e un Phd. Riusciremo nei prossimi giorni a dimostrare la nostra assoluta estraneità alle calunnie. e le renderemo note nei dettagli». Silvia dice che il centro riaprirà nei prossimi giorni. Intanto Marsella ha la ...