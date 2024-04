Il personal trainer accusato di stupro e la fidanzata che lo difende | Ha tutti i requisiti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 22 aprile 2024) Biagio Marsella,, èdi violenza sessuale ed esercizio abusivo della professione medica a Fondi in provincia di Latina. Dal 2018 pubblicizza post di corsi di tai chi chuan. Ora è ai domiciliari. Le presunte vittime sono quattro clienti. Una di loro è minorenne. Anche se, fa sapere il Messaggero, la suaSilvia sui social lo: «Chi conosce il nostro centro sa chi siamo, il modo in cui lavoriamo e il potente background del dottor Marsella. Che vanta oltre 20 titoli accademici, una laurea internazionale in osteopatia e un Phd. Riusciremo nei prossimi giorni a dimostrare la nostra assoluta estraneità alle calunnie. e le renderemo note nei dettagli». Silvia dice che il centro riaprirà nei prossimi giorni. Intanto Marsella ha la misura cautelare del braccialetto ...