Il Pd si rivolta contro la Schlein

(Di lunedì 22 aprile 2024) L'annuncio della segretaria in una direzione infuocata: "Correrò in due circoscrizioni". L'ex premier: "Ferita alla democrazia. Come potremo batterciil premierato?"

La guerra alle bottiglie d’acqua o ai gelati per fermare la movida . Il Comune di Milano si appresta a varare una stretta in dodici zone della vita notturna – da Brera a Corso Como, dai Navigli a ...

Il Pd esplode sul simbolo. La notizia che il nome di Elly Schlein sarà in bella vista sul logo elettorale del Partito Democratico che gli italiani si troveranno sulla scheda delle europee arriva nel ...

Il nome Schlein nel simbolo Pd. Prodi guida la sollevazione - L'annuncio della segretaria in una direzione infuocata: "Correrò in due circoscrizioni". L'ex premier: "Ferita alla democrazia. Come potremo batterci contro il premierato" ...ilgiornale

Guerra Medioriente, media: raid Israele a Rafah, 22 morti tra cui 18 minori - Nuovo tragico bilancio dei raid israeliani a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. "L'attacco dell'Iran a Israele è solo un'anteprima di quello che le città di tutto il mondo possono aspettarsi se il ...tg24.sky

Derby agevole per la DelFes: playoff contro San Vendemiano - La squadra di Crotti regola facilmente la formazione salernitana. Lo spareggio per i playoff inizia in Veneto il 5 maggio contro la squadra di Carrea ...orticalab