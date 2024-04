Il passaggio di testimone | Ciao - this is the end

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il sole bacia l’ultima giornata dei Vespa World Days. Il momento dei saluti, dei ringraziamenti, degli abbracci tra vecchi amici e delle nuove conoscenze fino al prossimo raduno mondiale. Sul palco del Vespa Village ilditra Italia e Spagna. Nel 2025, dal primo al 4 maggio, i Vespa World Days saranno a Gijon nelle Asturie, all’estremo nord della penisola iberica. "is the end" ha detto Luca Cervelli presidente del Vespa Club Pontedera, questa è la fine di un’esperienza incredibile che ha coinvolto la città, i suoi abitanti, i suoi commercianti, gli appassionati di Vespa ma anche tutti gli altri che per qualche giorno hanno respirato il clima di festa portato dagli abitanti di tutto il mondo. Al microfono i ringraziamenti per le tante persone che hanno lavorato attivamente all’evento e alla sua realizzazione. ...