Il Paradiso delle Signore anticipazioni 22 aprile | una Matilde gelida

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nella puntata del 222024 de “Il”, alle 16:00 su Rai 1, gli spettatori saranno testimoni di una serie di eventi che segneranno profondamente il destino dei personaggi principali della soap. Uomini e Donnedal 22 al 24: battaglia per Jessica! Il22: Matteo fuori dal carcere La puntata vedrà finalmente la fineaccuse contro Matteo, permettendogli di riunirsi a Maria. La coppia, pronta a iniziare una nuova vita insieme a Parigi, dovrà però affrontare l’opposizione di Ciro, padre di Maria, che non approva la relazione con Matteo. Nel frattempo, Elvira e Salvo troveranno la via ...