Il Paradiso delle Signore - anticipazioni 15-21 aprile 2024 | Matteo e Maria a Parigi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 22 aprile 2024) Chiara Russo (Us Rai) Questa settimana soltanto quattro appuntamenti con Il. La soap non sarà in onda, nel consueto slot16.05 su Rai1, giovedì 25. Quello che accadrà nelle prossime puntate, potete scoprirlo nelleche seguono. Ilè in visibile in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Ogni sabato pomeriggio, dalle 16.05, e ogni domenica in seconda serata, Rai Premium propone le repliche della settimana.Ilda lunedì 22 a venerdì 26fuori di prigione Le accuse contro ...